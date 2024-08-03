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03.08.2024, 09:20

Казахстанцу нарастили откушенный язык

Новости Казахстана 0 1

Редкий медицинский случай произошел в Павлодаре. Врачи восстановили 43-летнему водителю язык, который тот откусил, споткнувшись и ударившись подбородком, передает Pavlodarnews.kz, сообщает NUR.KZ

Иллюстративное фото: lolostock / Getty Images
Иллюстративное фото: lolostock / Getty Images
Пациент поступил в приемный покой павлодарской городской больницы №1 без трети языка.

"Возвращался домой после купания, споткнулся, ударился подбородком о землю и откусил себе язык. Я был в шоковом состоянии, ничего не понял и даже не почувствовал боли", - рассказал павлодарец.

Кровотечение еле остановили. Собственный язык пришить не удалось, поэтому хирурги приняли решение нарастить его. Орган восстановили местными тканями и встречными треугольными лоскутами, сформировав кончик языка. Также пришлось удлинить уздечку.

"Операцию делали два дня назад, прошла она успешно. Чувствую себя хорошо. Сейчас начинаю чувствовать вкус сладкого. Сказали, что вкусовые рецепторы будут восстанавливаться полгода. Такое впечатление, что языка до сих пор нет, так как он еще не прижился. Глотать не больно, но разговаривать некомфортно. Речь должна восстановиться через 2-3 месяца после массажа. Пока буду картавить", - поделился ощущениями мужчина.

По словам заведующего челюстно-лицевого отделения Рината Тукинова, вначале пациента планировали отправить за рубеж.

"Язык - мышечный орган, и кровоснабжение у него очень хорошее. Пациент "выплюнул" тазик крови. Мы думали, что нужно будет пересаживать ткани с других органов, так как местной ткани было очень мало. Но, посовещавшись с хирургами, решили провести эту операцию здесь", - прокомментировал заведующий.

За 13 лет работы Ринат Тукинов сталкивается с такой ситуацией в третий раз. Оперировать язык достаточно сложно.

Без медицинского страхования эта операция стоила бы около 3 млн тенге. Но по программе ОСМС застрахованным казахстанцам челюстно-лицевые операции бесплатны.

Ранее врачи городской клинической больницы в Алматы рассказали о том, с какими интересными случаями им приходилось сталкиваться. Так, однажды в приемный покой поступил мужчина с укусом змеи в ягодицу.

В Казахстане ощущается острая потребность во врачах. Медорганизации готовы выдавать медикам жилье, подъемные и жилищные займы под 0%. В 2023 году были повышены зарплаты действующих врачей - в среднем на 30%, а также представителям среднего медицинского персонала - на 20%.

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