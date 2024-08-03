Закон по примеру Европы: в Минцифры высказались о петиции

В Министерстве цифрового развития прокомментировали петицию о принятии в Казахстане аналога европейского "закона о цифровых рынках", который вводит обязательства для таких крупных компаний, как Apple и Google, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В ответ на запрос редакции по поводу петиции о принятии в Казахстане закона, аналогичного известному в Евросоюзе регламенту Digital Markets Act (DMA) или "закону о цифровых рынках" (примечание/ закон вводящий ограничения для крупнейших IT-компаний, таких как Apple или Meta), в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что если петиция наберет 50 тысяч голосов, то ведомство готово рассмотреть подобный закон.

В Минцифры отметили, что они активно сотрудничают с международными организациями в целях развития IT-отрасли страны. При этом министерство предпочитает проведение мирных переговоров в целях нахождения взаимовыгодных условий, нежели выставлять жесткое требование.

"Вместе с тем министерство придерживается следующего регламента работы международных IT-компаний в стране: ни одна международная IT-компания не должна злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке. Данный вопрос регулируется антимонопольным законодательством РК. Любая международная организация должна обеспечивать сохранность персональных данных граждан страны и строго соблюдать законодательство РК о персональных данных и их защите", - сообщили в Министерстве цифрового развития.

По поводу регулирования работы крупных IT-корпораций в министерстве сообщили, что оно регулируется законодательством нашей страны. Минцифры разрабатывает и предлагает законодательные инициативы, связанные с обеспечением защиты персональных данных. Это включает принятие мер по привлечению лиц к ответственности за нарушение требований законодательства РК о персональных данных и их защите.

Напомним, что ранее казахстанцы опубликовали петицию, озаглавленную как "Локализация сервисов Apple и Sony в Казахстане". Авторы отмечают, что в нашей стране работа сервисов таких крупных IT-корпораций, как Apple и Sony, ограничена.