"В реанимации повторял имя незнакомого человека": история казахстанца, получившего донорский орган

В одном из интервью на просторах интернета мать посмертного донора из США сказала: "Мой сын жив, пока бьется его сердце, пусть и в другом человеке". С мнением этой сильной женщины согласен казахстанец Нуржан Отепбергенов, получивший печень от посмертного донора: "Частичка этого человека осталась жить во мне", – говорит он. Мужчина поделился своей историей с корреспондентом Tengri Life и рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы получить шанс на жизнь.

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Проблемы со здоровьем у Нуржана Отепбергенова начались в 2017 году. Тогда ему поставили страшный диагноз – цирроз печени. При этом, отмечает мужчина, он никогда не пил и не курил, поэтому сомневался в правоте врачей.

"Я не верил в это, я говорил: врачи ошибаются, у меня не может быть цирроза. А потом с внутренним кровотечением я попал в больницу. Но и в тот момент я думал, что по-любому вылечусь и докажу всем, что кровотечение не связано с печенью и у меня все будет хорошо. Тогда удалось остановить кровотечение, а я узнал, что, оказывается, печень тоже болеет и впоследствии это приводит к смерти", – вспоминает мужчина.

Рассказ дается ему сложно. Нуржан говорит, что до сих пор ему тяжело вспоминать время, когда он узнал, что смертельно болен. Жизнь разделилась на "до" и "после", но семья и двое маленьких детей, которые в нем нуждались, не давали опустить руки и сдаться.

"Я больше переживал не за себя, а за семью, ради них боролся. После второго эпизода кровотечения врачи сказали, что мне срочно требуется пересадка. Внесли меня в лист ожидания и параллельно начали искать донора среди родственников, но среди них никто не подошел. Кровотечения участились, и мои шансы на жизнь стали минимальными. Мне уже не помогали операции по легированию, последняя из которых состоялась в мае 2018 года. Она способна продлить жизнь больного на 3-6 месяцев. В моем случае такая операция была уже не вариантом".

В июле 2018 года Нуржан попал в реанимацию с очередным кровотечением.

"Было решено сделать мне еще одну операцию по перекрытию вен, но ее откладывали, так как нужно было приготовить все необходимые материалы, на случай, если откроется кровотечение. На тот момент я уже знал, что у меня нет никаких шансов на жизнь. Операция – это временная мера, и было неизвестно, на какое время она мне поможет. А утром 3 августа мне сообщили, что появился потенциальный донор и идут переговоры с родственниками. Если они согласятся пожертвовать органы своего родного человека, врачи сделают анализы на совместимость, и, если все хорошо, они проведут трансплантацию".

Уже вечером пациенту сообщили, что родные погибшего согласились на изъятие органов, его печень подходит Нуржану, и сразу же начали готовиться к трансплантации.

"После операции, можно сказать, я заново родился. Все было по-новому. У меня пропал голос, я заново учился есть, ходить. Сначала был страх, как и что теперь будет, но мне во всем помогали, объясняли. Воспоминания остались урывками, непонятно, что было реальность, а что нет. На десятый день уже начал вставать, двигаться. Организм воспринимал новый орган как инородное тело и пытался от него избавиться. Я начал принимать специальные таблетки, которые подавляют иммунитет, чтобы печень не отторгалась. Эти препараты я буду пить всю жизнь".

А еще, вспоминает Нуржан, после операции с ним произошла удивительная история, но о том, насколько она необычная, он узнал гораздо позже.

"Когда лежал в реанимации, я все время повторял имя и отчество русского парня. Среди моих знакомых нет человека с таким именем. И супруге я говорил, что почему-то говорю это имя и отчество. Но тогда я не придал этому значения. Через год, 3 августа, я хотел поехать в мечеть почитать Коран, но там надо говорить имя и отчество человека, за которого читаешь. Я обратился к врачам с просьбой сказать мне имя моего донора. После долгих уговоров мне его дали, и тогда я вспомнил, что после операции говорил именно это имя. Я прочел Коран в мечети, а еще посетил церковь, где также поблагодарил моего донора. Я очень благодарен ему и его родственникам, они помогли не только мне, они спасли жизнь нескольким людям. Частичка этого человека осталась жить во мне. Он мне подарил жизнь. Я считаю, что долг реципиента, которому сделали пересадку, каждый день молиться за своего донора, вспоминать его добрым словом. Мне также хочется встретиться с его родственниками и сказать им спасибо, но их личные данные – это тайна".

Мужчина признается, что до страшного диагноза никогда не задумывался о посмертном донорстве, а сейчас эта тема поднимается в кругу семьи и друзей.

"Мне мои друзья, родственники говорят, что, если так случится, лучше отдать органы. Эта тема, к сожалению, мало поднимается в обществе. Я предлагаю всем хотя бы один раз посмотреть в интернете видео о том, что такое трансплантация и в каких случаях можно изъять органы. А еще было бы хорошо, чтобы в каждой семье хоть раз поднималась тема донорства и родные знали мнение друг друга о том, за человек или против того, чтобы посмертно пожертвовать свои органы. Такие решения должны приниматься при жизни", – считает мужчина.

Спустя шесть лет после операции Нуржан продолжает наслаждаться каждым днем подаренной ему жизни.

"Сейчас чувствую себя хорошо, работаю в социальной сфере, занимаюсь настольным теннисом. В прошлом году у меня родился третий ребенок – доченька Альфия. Наконец-то живу в своем доме, который мечтал построить еще до болезни. Все это стало возможным благодаря родным погибшего парня, которые приняли благородное решение – спасти жизни других людей", – заключил он.

В настоящее время в Казахстане в очереди на получение донорских органов стоят более четырех тысяч человек, 90 процентов из них нуждаются в почке.

Ежегодно 200-300 человек умирает, так и не дождавшись донора.

Согласно последним данным, более 6,5 тысячи казахстанцев дали согласие на посмертное донорство органов, при этом почти 90 тысяч оформили добровольный отказ от трансплантологии. Причины, по мнению специалистов, в недостатке информации и религиозных убеждениях.

Напомним, ранее погибший в ДТП молодой казахстанец стал донором и спас четыре жизни. Согласие на изъятие органов дали его родители.

Еще одним посмертным донором для пятерых человек стала жительница Астаны.

Имена их родных, которые приняли непростое решение, останутся для казахстанцев тайной. Однако этих людей смело можно назвать героями за то, что в самый страшный момент они смогли поставить жизни незнакомых им людей выше своего собственного горя от потери близкого.