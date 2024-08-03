Опубликован список обладателей грантов-2024

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Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что в этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих стали "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии".

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" - 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек).

Полный список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год доступен по ссылке.

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Зачисление в вузы завершится до 25 августа.