Лидер банды из 90-х получил 25 лет за убийства в Казахстане

В Акмолинской области перед судом предстал лидер банды, который находился в розыске с 2006 года. Согласно материалам суда, в конце 90-х в составе ОПГ он убил пятерых человек, передает Tengrinews.kz .

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Установлено, что в период с января 1998 года по январь 1999 года подсудимый, являясь лидером и участником устойчивой вооруженной ОПГ, совершил на территории Северо-Казахстанской и Акмолинской областей убийство пятерых человек.

С начала 2006 года подсудимый находился в розыске и жил по поддельным документам.​

"Судом установлены преступные деяния подсудимого в совершении вмененных уголовных преступлений на основании свидетельских показаний и исследованных судом заключений экспертиз, а также исследованного судом приговора Акмолинского областного суда от 13 декабря 1999 года в отношении других фигурантов вооруженной группы, организованной подсудимым", - сообщает суд Акмолинской области.

При назначении наказания судом приняты во внимание позиция потерпевших, просивших назначить строгую меру. Отягчающими обстоятельствами при вынесении приговора суд посчитал особо активную роль подсудимого в совершении уголовных правонарушений, совершение преступлений с использованием оружия, а также совершение уголовного правонарушения с использованием форменной одежды представителя власти. Смягчающие обстоятельства отсутствуют.​

"Подсудимому по статье пунктам "А,Ж,З,Н" части 2 статьи 96 УК (в редакции 1997 года) назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. На основании части 5 статьи 69 УК (в редакции 1997 года) пожизненное лишение свободы заменено лишением свободы на срок 25 лет", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.