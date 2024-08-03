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03.08.2024, 12:52

Каких казахстанцев ждет небедная старость

Новости Казахстана 0 1 129

Казахстанцы накопили на старость более 19 трлн тенге, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По данным Нацбанка, на 1 июля текущего года сбережения населения по обязательным пенсионным взносам составили 19,2 трлн тенге, а количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) – 11,03 млн. С начала года накопления граждан выросли на 11%, или на 1,9 трлн тенге.

Основная доля денег хранится у вкладчиков в возрасте 31-40 лет – 5,6 трлн тенге (3,02 млн счетов). Далее следуют от 41 до 50 лет – 5,5 трлн тенге (2,5 млн счетов), от 51 до 60 лет – 4,9 трлн тенге (2,1 млн счетов), от 21 до 30 лет – 1,7 трлн тенге (2,2 млн счетов), от 61 до 70 лет – 1,5 трлн тенге (747,1 тыс. счетов).

Меньше всего средств находится на ИПС казахстанцев старше 81 года – 1,4 млрд тенге (46 тыс. счетов), 71-80 лет – 8,1 млрд тенге (95,1 тыс. счетов), у молодежи до 20 лет – 35 млрд тенге (354,3 тыс. счетов).

В топ-5 регионов по объему пенсионных накоплений входят Алматы – 3,8 трлн тенге (+8,6% в сравнении с 1 января 2024 года), Астана – 2,1 трлн тенге (+31,3%), Карагандинская – 1,5 трлн тенге (+15,4%), и Актюбинская области – 988,5 млрд тенге (+9,8%), а также Шымкент – 982,5 млрд тенге (-3,3%).

А вот наименьшая сумма сбережений – у жителей области Ұлытау (123,4 млрд тенге, -43,7%) и Алматинской области (170,7 млрд тенге, -8,7%).

Ранее LS писал о предложении казахстанских финансистов по реформированию пенсионной системы Казахстана. В частности, эксперты предлагали усилить госкомпонент через укрепление базовой пенсии, а также продолжить развитие накопительного компонента пенсионного обеспечения.

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