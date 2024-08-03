Казахстанка перевела мошенникам 30 миллионов после звонка "майора КНБ"

Жительница Павлодара лишилась 30 миллионов тенге, которые перевела на счета мошенников после звонка "майора КНБ". "Подозреваемая в связях с террористами" отдала злоумышленникам деньги со своего депозита, а еще часть взяла в кредит, передает Tengrinews.kz .

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Женщина получила сообщение в WhatsApp от своего руководителя о якобы вызове в КНБ по поводу переводов на счета террористов.

"Позже ей позвонил "майор национальной безопасности" и сообщил об открытии счета на ее имя и перечислении 1,5 миллиона тенге на имя ранее судимого и находящегося в розыске мужчины", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.

По словам полицейского, чтобы защитить свои счета, потерпевшая согласилась на сопровождение "сотрудника Нацбанка".

"Следуя ее инструкциям, испуганная женщина пошла в банк, сняла со своего депозитного счета 15 миллионов тенге и перевела на предложенный ранее реквизит свыше 5 миллионов тенге. И сделала несколько таких аналогичных операций. Позже, осознав, что ее обманули, она обратилась в полицию", - прокомментировал Нурсеитов.

Он добавил, что расследование показало, что лица, на чьи имена были переведены деньги, не связаны с ней.

"Попытки связаться с этими лицами показали, что они также стали жертвами мошенников, связанных с онлайн-заработками и удаленным доступом через приложения. В настоящее время оперативниками отправлены запросы на установление местонахождения абонентов, чьи номера не ретранслировались на территории Казахстана за последние два года. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению совершивших преступления и их местонахождения продолжаются", - отметил Нурсеитов.

В департаменте полиции Павлодарской области призвали граждан быть бдительными и рекомендовали при поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, незамедлительно обращаться в полицию.