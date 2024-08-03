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03.08.2024, 16:26

Алматинец построил дом для кошек - там теплые полы, карусели и автокормушка. ВИДЕО

Новости Казахстана 0 37

Алматинец построил у себя на участке отдельный дом для кошек. В двухэтажном особняке живут около 70 питомцев. Корреспондент «МИР 24» Александра Салмина побывала в кошачьем царстве.

Кадр из видео
Кадр из видео

«Это Барсик – британский котик, его привез мужчина в ветклинику на усыпление. Оставил вместе с клеткой, из ветклиники нам позвонили, мы его забрали, и вот он у нас теперь живет», – рассказал житель Алматы Олег Красноперов.

Шестой год Барсик – часть большой кошачьей семьи. Живут дружно в этом доме. В их распоряжении 60 квадратов с теплыми полами, водой и туалетом. Есть даже автокормушка. Олег все сделал сам – у него богатый строительный опыт.

Во дворе самодельные качели, карусели и фонтан. Придумал, чтобы кошки не скучали, и всегда могли попить чистой воды. Каждый хвостик – при деле. Одни спят в тени, другие играют, третьи вышли пообщаться с гостями.

Кого-то из них сбила машина, кого-то подрала собака, кого-то выбросили хозяева. Всех бездомных и покалеченных спасала жена Ольга. Олег ей во всем помогал. Вместе выхаживали, дарили новую жизнь и любовь. Даже научились лечить смертельный ФИП. В ответ – благодарность и безграничная нежность.

«Они свою маму, скажем так, не знают, если они сильно маленькими попали, и для них мы становимся их родителями», – пояснил Олег Красноперов.

Все хвостики привиты и стерилизованы. Сначала жили в одном доме с хозяевами. В личные апартаменты усатые переехали, когда их стало больше полусотни.

Супруги нет почти три года. После ее смерти заботы о животных на плечах Олега. Встать в шесть утра, убрать территорию, сварить кашу и накормить. Собак они, кстати, тоже спасли и приютили.

Обязательный осмотр – здоровы ли питомцы. Кому-то положено лечение. На все несколько часов. Вечером – те же процедуры.

«Это полноценная работа, здесь не бывает выходных, нет такого, что можно увильнуть или профилонить, постоянно приходится работать, и ты прекрасно знаешь, что даже если ты где-то находишься, тебя ждет очень большая куча пушистиков», – рассказал Олег Красноперов.

Олег – в прошлом кинолог. Говорит, с детства дома коты и собаки. Без них уже не представляет ни дня. Единственная трудность – средства на корм и лекарства. В месяц на кошачье общежитие уходит около 50 тысяч рублей, а иногда и все 100. Зарабатывает ремонтом и стройкой. Помогают неравнодушные алматинцы.

«Средства, которые приходят к нам в приют, очень сильно поддерживают нас, так как у меня работа сегодня есть – завтра нет, потому что на постоянную работу мне не устроиться с таким количеством животных», – отметил Олег Красноперов.

Новых питомцев Олег сейчас старается не брать, говорит – не потянет. Но иногда встречает у себя незнакомых кошек, которые, несмотря на высокое ограждение, пришли в семью и решили остаться. Бросить животных не было и мысли, они – его жизнь и память о любимой жене. Кроме заботы о животных, у Олега немало увлечений. Он растит комнатные цветы и вырезает по дереву.

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