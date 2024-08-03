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03.08.2024, 18:07

Не пускали пассажиров внутрь: казахстанка пожаловалась на аэропорт Алматы

Новости Казахстана 0 109

Пассажирка рейса Стамбул - Алматы пожаловалась на Международный аэропорт города из-за того, что не могла попасть на его территорию, когда вышла из самолета, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Женщина написала пост в Facebook и пожаловалась на работу Международного аэропорта Алматы.

"Сегодня утром в 3:00 пассажиры Turkish Airlines, прибывшие из Стамбула, не могли пройти на территорию аэропорта. Сначала терпеливо ждали, потом свистели, подавали знаки, махали, но никто двери не открывал. Повезло, что через какое-то время пришли из VIP-зоны встретить VIP-персон. Они наконец нас и впустили, извиняясь при этом, что они не вправе это делать", - рассказала Айгуль Калдыбаева.

Она выложила видео, которое сняла за закрытыми дверями на территории воздушной гавани, и отметила, что "в новом аэропорту хотелось бы нового сервиса".

Международный аэропорт Алматы принес извинения за принесенные неудобства пассажирам рейса ТК350, прибывшим из Стамбула, и объяснил ситуацию.

"В связи с одновременным прибытием нескольких рейсов по прибытии воздушного судна произошла задержка в предоставлении доступа в помещения аэропорта в течение 3 минут. Первый пассажир вышел из самолета в 3:18 и в 3:21 агент открыл дверь в галерею. Мы благодарны за ваше терпение и понимание. Аэропорт Алматы принимает все необходимые меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", - заявили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранее казахстанцев возмутили цены в аэропорту Алматы. В одной из социальных сетей появилось фото из кафе Международного аэропорта Алматы, вызвавшее бурю обсуждений. На снимке был изображен чек за два стакана чая на сумму 3600 тенге, что значительно выше городских цен.

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