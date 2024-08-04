Что думают эксперты о Катарских инвестициях в Кашаган?

Эксперт по нефтегазовым проектам Каспийского региона Нурлан Жумагулов изложил свое мнение в информационно-аналитическом канале по вопросам энергетической отрасли Казахстана @NRG_Monitor. Жумагулов назвал проект строительства ГПЗ на Кашагане стратегическим как для обеспечения газом казахстанцев, так и для экспорта газа.

По мнению эксперта, компания из Катара - лидер в своем сегменте рынка, которая имеет решающее значение в строительстве мега-проектов в Катаре, что дает основания полагать, что строительство заводов на Кашагане будет производиться профессионалами.

‭«В Казахстан придут большие инвестиции, что снизит нашу нагрузку при реализации стратегических проектов газоперерабатывающих заводов. Важно понимать, что чем раньше завершится строительство заводов и начнется переработка сырого кашаганского газа , тем больше весь проект начнет добывать нефть.Это позитивно скажется на поступлениях нефтедолларов в Нацфонд. Реализация проектов совместными усилиями QazaqGaz и UCC Holding позволит реализовать их в заранее согласованные сроки и без задержек по финансированию»,— подчеркивает Нурлан Жумагулов.

Отдельно эксперт отметил, что катарские инвестора готовы вложиться в расширение газопроводов ( ‭«Актобе - Костанай», вторая нитка ‭ ‭«Бейнеу - Бозой - Шымкент») и в строительство новых парогазовых установок в Кызылорде.

«Катарские инвесторы решили основательно инвестировать в одну из ключевых отраслей Казахстана. Главными бенефициарами при этом будет вся наша страна и ее граждане. Ведь речь идет о дополнительных объемах газа для газификации регионов, а также объемах внешних поставок для получения валютной выручки.В этом плане Катар выступает хорошим партнером для работы над такими важными проектами, как ГПЗ на Кашагане»,— считает эксперт.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев также выразил свою позицию, на своем Telegram- канале @FINANCEkaz. По мнению аналитика, до этой новости газоперерабатывающий завод на Кашагане был “грустной личностью”, а сроки реализации проекта менялись несколько раз — по последней информации, летом позапрошлого года его должны были запустить пару месяцев назад. Но частный подрядчик срывал график и в конце концов отказался от проекта.

‭«На этот раз за завод берутся настоящие мастера своего дела. Qatar Petroleum — государственная нефтяная и газовая корпорация Катара. Ключевой актив компании — месторождение North Field — крупнейшее в мире месторождение природного газа, которое Катар делит с Ираном. Добыча газа из этого месторождения находится в роли крупнейшего экспортера сжиженного природного газа. Второй подрядчик — UCC Holding — один из ведущих катарских конгломератов, специализирующийся на строительных и инженерных проектах, включая нефтегазовую инфраструктуру. Основные проекты в нефтегазовой сфере: расширение Северного месторождения, проект по расширению крупнейшего в мире месторождения природного газа, включающий строительство новых установок по переработке и сжижению газа, газовый проект Барзан, строительство объектов для переработки природного газа на месторождении Барзан»,— говорит Андрей Чеботарев, подчеркивая серьезность и благонадежность новых инвесторов.

Аналитик напомнил, что старт проекту дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, во время встречи с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в феврале этого года. Президент тогда отметил, что Катар для Казахстана является надежным партнером в исламском мире.

‭«Это хорошая диверсификация международных операторов. Кроме того — Катар, признанный мировой лидер в сфере природного газа, реализация подобных проектов на нашей территории позволит подготовить и обучить собственные кадры в лучших областях науки»,— подчеркнул Андрей Чеботарев.

Экономический обозреватель Юрий Масанов тоже весьма рад тому, что крупная Катарская компания зашла в Казахстан.

‭«Мы же помним, что поставили перед собой задачи по углублению переработки сырья внутри Казахстана, открытию новых производств и, соответственно, росту ВВП? Понятно, что для этого очень важны реформы, которые приведут к либерализации экономики и повышению экономической активности бизнеса.Но когда речь идет о крупных, стратегических проектах, нужно думать и о том, где взять инвестиции для их реализации. ‭«Большие» деньги есть за рубежом, и что бы кто ни говорил, в привлечении инвестиции мы, как экономика, выступаем в ‭«тяжелом весе». Без всяких скидок»,— считает обозреватель.

В качестве примера ‭«тяжеловесных» инвестиций, Масанов, как раз-таки привел новый проект Катара на Кашагане и отмечает, что в нынешних сложных внешнеэкономических условиях такое партнерство по-настоящему дорогого стоит.

Эксперт подчеркивает, что Катар хоть и не выглядит на карте большим, тем не менее является крупным экономическом игроком, поскольку ВВП этой страны составил 235,77 млрд долларов при населении в чуть более 2,7 млн человек. ВВП на душу населения составляет почти 87,5 тысячи долларов, и это более чем высокий показатель по миру, не ограничиваясь только регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, Масанов упоминает и кредитные рейтинги, которые отражают финансовую устойчивость экономики. У Fitch, к примеру, рейтинг Катара на уровне ‭ ‭«AA», один из самых высоких по миру.

‭«Понятно, что первоначальной основой богатства ближневосточного государства выступали углеводороды, благодаря росту цен на которые росла и экономика. Но разумно пользуясь получаемыми деньгами, они хорошо вложились в собственную инфраструктуру, а далее – и в зарубежные проекты для получения выгоды. И география этих инвестиций действительно широкая»,— считает Юрий Масанов.

В качестве примера Катарских инвестиций, обозреватель приводит многомиллиардные инвестиции эмирата в экономику Франции и Турции и прежние проекты на территории нашей страны и выражает надежду, что и Кашаганский проект газоперерабатывающих заводов, без сомнения, окажется выгодным.