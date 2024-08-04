Пнул ребенка, угрожал ножом: мужчина жестоко избил жену и трехмесячную дочь в Шымкенте

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Об инциденте в социальных сетях рассказала юрист, член Национального совета общественного доверия Айгуль Орынбек. Именно она помогла пострадавшей женщине добиться госпитализации. Женщина опубликовала видео с пострадавшими из больницы.

По словам юриста, 53-летний мужчина в ходе конфликта избил супругу, угрожал ей ножом, а затем пнул их трехмесячную дочь. Девочку госпитализировали и поместили в реанимацию. К тому времени у нее произошло кровоизлияние в мозг.

В полиции Шымкента возбудили уголовное дело.