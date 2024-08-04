Казахстанский гимнаст завоевал "серебро" Олимпиады-2024

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль в Париже и стал первым казахстанцем, кому удалось стать призером Олимпийских игр, передает Tengri Sport .

Фото: Olympic.kz / Сали Сабиров

Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место, пояснили в Национальном олимпийском комитете.

Первым стал ирландец Рис МакЛенаган - 15.533. С "бронзой" завершил ОИ Стивен Недорощик из США - 15.300.

Фото: Olympic.kz / Сали Сабиров

Фото: Olympic.kz / Сали Сабиров

Курбанов впервые принимал участие в Олимпийских играх. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике.