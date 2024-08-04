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04.08.2024, 07:58

Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 4 августа

Новости Казахстана 0 1

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в воскресенье, 4 августа.

Фото ©️ Сали Сабиров
Фото ©️ Сали Сабиров

12:00 Стрельба, скорострельный пистолет, 25 метров, раунд 1-й среди мужчин. Выступит Никита Чирюкин.

12:30 Стрельба, скит, квалификация, день 2-й среди женщин. Участие примет Асем Орынбай.

13:05 Легкая атлетика, 3000 метров скачки с препятствиями, раунд 1-й среди женщин. Казахстан представят Нора Джеруто и Дейзи Джепкемей.

13:55 Легкая атлетика, 200 метров, раунд 1-й среди женщин. Выступит Ольга Сафронова.

14:50 Легкая атлетика, 110 метров с барьерами, раунд 1-й среди мужчин. Выступит Давид Ефремов.

15:52 Бокс, полуфинал в весе до 80 килограммов среди мужчин. Нурбек Оралбай сразится с Cristian Javier Pinales (Доминикана).

Напомним, вчерашний день стал успешным для Казахстана на Олимпийских играх.

Гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль и стал первым казахстанцем, кому удалось стать призером Олимпийских игр в спортивной гимнастике.

Боксерша, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, Назым Кызайбай одержала победу над колумбийкой Ингрит Валенсия и прошла в полуфинал Олимпиады. Бой закончился победой казахстанской спортсменки с итоговым счетом 4:1. Победа гарантировала Назым как минимум бронзу, так как поединки за третье место на Олимпиаде не проводятся (на Играх в боксе разыгрываются две бронзы).

Однако были и неудачи. Лидер сборной Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко занял последнее место в квалификации в дисциплине "скит".

Сборная Казахстана по дзюдо выступила в смешанных командных соревнованиях. В первом противостоянии Абиба Абужакынова уступила Рафаэеле Сильве. Второй поединок опять же тяжело проходил для Данияра Шамшаева, но в итоге он сумел победить Даниэля Кариньина. Вскоре Есмигуль Куюлова проиграла в схватке Кетлин Куадрос. Однако Казахстан сразу же сравнял счет усилиями Жубаназара Абылайхана - он одолел Рафаэля Машедо. В пятой по счету схватке Камила Берликаш уступила Беатриз Соузе. В заключительном противостоянии Шархан Нурлыхан также проиграл Леонардо Гонславешу. Таким образом, сборная Бразилии оказалась сильнее - 4:2. Отметим, что СМИ называют сборную Бразилии одним из фаворитов турнира.

В велогонке на шоссе на дистанции 273 километра приняли участие два казахстанца Алексей Луценко и Евгений Федоров. Луценко финишировал 52-м, с отставанием от победителя на семь минут и 23 секунды, а Федоров сошел с дистанции.

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