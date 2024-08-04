Двое мужчин погибли в уличном туалете в Алматинской области

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По информации республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС, инцидент произошел в селе Иргели Карасайского района.

Уточняется, что они упали в выгребную яму и задохнулись ядовитыми газами.

"Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции", - говорится в сообщении.

Между тем в соцсетях пишут, что сначала один из мужчин уронил мобильный телефон и пытался достать его. Второй же хотел спасти первого, но не смог.

Спасатели предупреждают казахстанцев о том, что не следует спускаться в уличные туалеты или выгребные ямы, даже если уронили ценные вещи. Это опасно для жизни из-за риска отравления ядовитыми газами и удушья. В случае необходимости нужно обратиться в службы спасения.