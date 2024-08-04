Сезонный рост цен на аренду жилья начался в Казахстане

Рост цен на аренду жилья начался в Казахстане. С конца июня к началу августа средние цены выросли сразу на 3.6 %, передает « Голос народа »со ссылкой на Krisha.kz .

Фото: «Голос народа»

Как сообщают аналитики издания, максимально аренда подорожала в Уральске (+10 %), Астане, Алматы, Актау (по +7 %), Актобе, Кокшетау, Конаеве (по +5 %).

Небольшое снижение наблюдается на рынках Павлодара, Усть-Каменогорска, Петропавловска: по 1-5 %.

Во всех городах количество просмотров объявлений на Krisha.kz и звонков по ним увеличилось в полтора-три раза.

«Отметим, в прошлом году активность в июле-августе выросла почти на 70 %. В этом году ситуация с большой вероятностью повторится. Подорожание аренды связано с сезонным спросом: ежегодным приездом студентов, внутренних мигрантов в крупные города Казахстана», – отмечают эксперты.

Как изменились цены на аренду

Если собираетесь снимать квартиру, лучше это сделать сейчас. Потом наверняка будет дороже и выбор станет меньше.

Средние цены за аренду квартир

В Астане подорожали квартиры во всех сегментах. Если в июне за однокомнатные просили в среднем 160 тысяч тенге в месяц, то сейчас 180 тысяч. Аналогичная ситуация с двухкомнатными: +20 тысяч к цене. Аренда трехкомнатных обходится в среднем на 50 тысяч дороже, в июне – 350 тысяч тенге в месяц.

В Алматы, согласно мониторингу, средние цены на однокомнатные не изменились и незначительно подорожали двух- и трехкомнатные квартиры.

В целом по однокомнатным квартирам наблюдается незначительное планомерное подорожание в некоторых городах (+10-15 тысяч тенге к июньской цене).

Вместе с повышением арендных ставок в Казахстане начался рост средних цен предложения на вторичном рынке.