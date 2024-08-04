«Илья Ильин нашел себе богатую жену» – известный штангист о своем друге

Фото: instagram/ilyailyinforever

Бывший спортсмен имеет кредит в 10 миллионов тенге, из-за которого банк может изъять заложенный дом.

«Нет никакой компенсации со стороны государства. Никаких денег от власти я не получаю. Когда я стал серебряным призером чемпионата мира, мне дали трехкомнатную квартиру в Кызылорде. И все. А сегодня я работаю охранником в одном из заведений Алматы. В свое время меня пригласили в Америку работать тренером с оплатой 20 тысяч долларов в месяц. Я отказался. Я не понимаю, почему власти не используют потенциал талантливых граждан. Вины моей нет. Я готов работать. Ранее в академии спорта и туризма, Республиканском спортивном колледже, я обучал молодежь тяжелой атлетике. Но ушел с работы. У меня есть кредит в 10 миллионов тенге. Я заложил свой дом в деревне, чтобы получить кредит, и сегодня банк собирается изъять имущество. Но пусть изымают, хочу закрыть этот кредит», – признался он.

Также он отметил, что давно знаком с Ильей Ильиным. На вопрос журналиста о штангисте он рассказал следующее:

«У Ильи все хорошо. Он женился на богатой женщине. Я в шутку сказал ему, что он не женился, а вышел замуж. Он обиделся на меня. Ладно, пусть обижается. Он же все-таки мой друг, с которым мы знаем друг друга с 14 лет», - признался Утешов.

Напомним, что известный тяжелоатлет Алмас Утешов рассказал, что работает охранником в Алматы. Также тяжелоатлет раскрыл коррупцию в спорте.