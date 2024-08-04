Рыболовы продолжают повышать цены на свою продукцию

Во II квартале этого года рыболовы повысили стоимость своей продукции на 3,2% по республике в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро нацстатистики.

В Карагандинской области рыба подорожала на 10,9%, в Алматинской – на 8,2%, в Мангистауской – на 7,5%, в Атырауской – на 5,1%, а в Акмолинской – на 4,6%. Это самые высокие показатели по республике.

На свежую и охлажденную пресноводную рыбу фермеры подняли цену на 3,1%.

Больше всего подорожали чехонь – на 8,6%, жерех – на 6,9%, густера – на 6,1%, карась – на 5,7%, судак – на 4,9%. Следом повысились цены на карпов (+3%), лещей (+2,8%) и сазанов (+2,1%).

А вот белый амур, напротив, подешевел на 11,4%.

Стоимость морской рыбы (свежей и охлажденной) увеличилась на 3,9%. Окунь подорожал на 17,8%, щука – на 8,7%, кефаль – на 5,1%, лещ – на 1,5%. При этом каспийская сельдь стала дешевле на 1,1%.

Выращенная на фермах рыба также стала дороже, чем в прошлом году (+3,8%). Стоимость карпов увеличилась на 6,8%, осетров – на 6,4%, а форели – на 3,7%.

Рыболовы повысили цены на раков – на 4,7%, ракообразных – на 4,7%.

Напомним, ранее LS показывал в инфографике, из каких стран в Казахстан завозят рыбу, икру и моллюсков.