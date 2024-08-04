Сколько получат казахстанские спортсмены за четыре медали Олимпиады-2024

Единственную на данный момент золотую медаль стране принес дзюдоист Елдос Сметов. Серебряным призером Олимпиады в Париже стал гимнаст Нариман Курбанов. «Бронзу» завоевали дзюдоист Гусман Кыргызбаев, а также Ислам Сатпаев и Александра Ле, выступавшие в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Согласно действующему законодательству, для чемпионов и призеров Олимпиады-2024 учреждены следующие призовые: за «золото» — 250 000 долларов, за «серебро» — 150 000 долларов, за «бронзу» — 75 000 долларов. Таким образом, за четыре медали казахстанские атлеты суммарно заработали 625 000 долларов.