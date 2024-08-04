Спортсмен рассказал о связанной с допингом коррупцией в казахстанской тяжелой атлетике

Астана. 4 августа. КазТАГ — Известный казахстанский спортсмен Алмас Утешов рассказал о связанной с допингом коррупцией в казахстанской тяжелой атлетике журналисту Нурсейту Жылкышыбай в проекте «Уақыт көрсетеді» на YouTube .

Фото: кадр из видео

«Наши власти договариваются со всемирным антидопинговым агентством. Потом они приезжают с проверкой и у нас бывают двойники. Например, мой двойник – это мой брат Айдос. Он сдает кровь и мочу под моим именем, все давно уже спланировано. У Ильи Ильина есть свой брат – Алексей, все там коррумпированно», - поделился тяжелоатлет в интервью.

Спортсмен признался, что принимал гормональные препараты. Сегодня Алмас Утешов работает охранником в Алматы.

«Мы признаем, что принимали допинг. Там очень много препаратов: пропионат, тестостерон, станозолол. И все они гормональные, не выпьешь – не поднимешь», - сказал Утешов.

Отметим, что на Олимпиаде 2024 года в Париже нет казахстанских тяжелоатлетов.