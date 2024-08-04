Глава Миннауки рассказал абитуриентам о том, как получить дополнительные образовательные гранты

После публикации списка казахстанцев, которые стали обладателями государственных образовательных грантов, глава Миннауки Саясат Нурбек обратился к абитуриентам, сообщает Zakon.kz.
Министр рассказал, что получить гранты еще возможно:
"Вчера, видя слёзы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, есть и те, кто спокойно воспринял результаты. Хочу сказать, что возможности получить грант еще есть".
Саясат Нурбек перечислил иные возможности для казахстанцев, которые не получили гранты:
"Количество участников конкурса увеличилось на 11 тысяч, поэтому конкуренция была очень высокой. Призываем выпускников, не получивших гранты, воспользоваться вышеуказанными возможностями", – сказал Нурбек.
Также он отметил, что для регионов, пострадавших от наводнения, была предусмотрена квота при получении грантов по общему конкурсу.
"Только 1130 человек, или 1,7% от получивших грант, воспользовались квотой. Чтобы поддержать эти регионы, абитуриентам предоставили дополнительные сроки для подготовки и подачи документов, а также возможность представить сертификаты с лучшими результатами ЕНТ", – добавил Нурбек.
3 августа 2024 года, Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало результаты присуждения государственных грантов. Позднее ведомство разместило небольшой видеоролик с будущими студентами и их реакцией на радостное известие.
Полный список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год доступен по этой ссылке.
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