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04.08.2024, 15:40

Глава Миннауки рассказал абитуриентам о том, как получить дополнительные образовательные гранты

Новости Казахстана 0 1

После публикации списка казахстанцев, которые стали обладателями государственных образовательных грантов, глава Миннауки Саясат Нурбек обратился к абитуриентам, сообщает Zakon.kz.

Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы

Министр рассказал, что получить гранты еще возможно:

"Вчера, видя слёзы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, есть и те, кто спокойно воспринял результаты. Хочу сказать, что возможности получить грант еще есть".

Саясат Нурбек перечислил иные возможности для казахстанцев, которые не получили гранты:

  • 3000 тысячи человек могут отказаться от гранта по разным причинам, тогда их перераспределят следующим абитуриентам с высокими баллами;
  • можно получить гранты местных исполнительных органов, то есть акиматов;
  • есть гранты Ассоциации KazEnergy;
  • 500 грантов выделяет Турецкая Республика для обучения в Международном казахско-турецком университете имени Х.А.Яссави;
  • можно использовать гранты от работодателей;
  • 800 целевых грантов предлагает Международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане;
  • 850 грантов выделяет Фонд "Қазақстан халқына";
  • предусмотрены гранты ректоров, например, университет Туран-Астана предоставляет гранты обладателям знака "Алтын белгі";
  • есть возможность получить свободные гранты по итогам сессии.
"Количество участников конкурса увеличилось на 11 тысяч, поэтому конкуренция была очень высокой. Призываем выпускников, не получивших гранты, воспользоваться вышеуказанными возможностями", – сказал Нурбек.

Также он отметил, что для регионов, пострадавших от наводнения, была предусмотрена квота при получении грантов по общему конкурсу.

"Только 1130 человек, или 1,7% от получивших грант, воспользовались квотой. Чтобы поддержать эти регионы, абитуриентам предоставили дополнительные сроки для подготовки и подачи документов, а также возможность представить сертификаты с лучшими результатами ЕНТ", – добавил Нурбек.

3 августа 2024 года, Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало результаты присуждения государственных грантов. Позднее ведомство разместило небольшой видеоролик с будущими студентами и их реакцией на радостное известие.

Полный список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год доступен по этой ссылке.

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