Казахстанский чемпион мира вышел в финал Олимпийских игр

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, Нурбек Оралбай провел полуфинальный бой в рамках Олимпийских игр в Париже (Франция), передает Tengri Sport .

Фото: Olympic.kz / Сали Сабиров

В поединке за выход в финал 24-летнему казахстанцу противостоял доминиканец Кристиан Хавьер Пиналес. Во всех трех раундах судьи отдали минимальное преимущество Оралбаю (3:2).

За золото Олимпийских игр Нурбеку предстоит сразиться с победителем боя Александр Хижняк (Украина) - Арлен Лопес (Куба).

На летнем чемпионате мира в Узбекистане Оралбай завоевал золото.

Выход в полуфинал гарантировал Оралбаю медаль ОИ-2024, так как поединки за третье место на Олимпиаде не проводятся (на Играх в боксе разыгрываются две бронзы).

Ранее казахстанская боксерша Назым Кызайбай одержала победу в четвертьфинале и также гарантировала себе медаль Олимпийских игр.

В Алжире местные СМИ встали на защиту алжирской боксерши Иман Хелиф, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разразился скандал из-за ее гендерной принадлежности.