Бетонный забор разбили в Костанае для спасения щенка

Костанайские спасатели пришли на помощь щенку, который застрял в бетонном заборе. Он хотел пролезть через решетку, но что-то пошло не так, сообщает Zakon.kz.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сообщение о животном, которое не может выбраться из западни, поступило на пульт оперативно-спасательного отряда Житикары 4 августа.

"Прибывшие на место происшествия спасатели, используя средства малой механизации, откололи часть бетона, аккуратно освободив пленника. Животное не пострадало", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС РК

21 июля 2024 года в Абайском районе города Шымкент спасали корову, которая провалилась в яму. Сотрудники МЧС вытянули ее, обвязав веревкой.