Казахстанцы пожаловались на сбой мобильного интернета

Казахстанцы в социальных сетях массово жалуются на проблемы с интернетом у оператора Tele2/Altel, передает Tengrinews.kz .

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Люди пишут, что несколько часов интернет работает с перебоями, а дозвониться до оператора невозможно.

На сообщения абонентов отвечает только Telegram-бот:

"Дорогой клиент, в данный момент частично недоступен Интернет. Наши специалисты прилагают все усилия для скорейшего исправления ситуации".

Корреспонденты Tengrinews.kz ожидают ответа от компании Tele2/Altel.

Напомним, 30 июля абоненты другого сотового оператора также жаловались на сбой связи и мобильного интернета.

Ранее Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев назвал сумму, которую катарский инвестор заплатил за Tele2 и Altel.