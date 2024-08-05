Определился соперник Нурбека Оралбая за золото Олимпиады-2024

Стало известно, с кем казахстанский боксер Нурбек Оралбай встретится в финале в весовой категории до 80 килограммов на Олимпийских играх в Париже, передает «Голос народа» со ссылкой на Sports.kz.
Оралбай поборется в финале Олимпиады с украинцем Александром Хижняком, который раздельным решением судей победил в полуфинале кубинца Арлена Лопеса.
Финальный бой состоится 8 августа в 01:51 по Астане.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) одержал победу над Кристианом Пиналесом из Доминиканы в полуфинале Олимпийских игры-2024 в Париже.
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