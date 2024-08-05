Определился соперник Нурбека Оралбая за золото Олимпиады-2024

Стало известно, с кем казахстанский боксер Нурбек Оралбай встретится в финале в весовой категории до 80 килограммов на Олимпийских играх в Париже, передает « Голос народа » со ссылкой на Sports.kz.

Фото: НОК РК

Оралбай поборется в финале Олимпиады с украинцем Александром Хижняком, который раздельным решением судей победил в полуфинале кубинца Арлена Лопеса.

Финальный бой состоится 8 августа в 01:51 по Астане.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) одержал победу над Кристианом Пиналесом из Доминиканы в полуфинале Олимпийских игры-2024 в Париже.