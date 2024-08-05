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05.08.2024, 07:32

Сколько Куандык Бишимбаев сможет зарабатывать в колонии

Новости Казахстана 0 1

Осужденный к 24 годам лишения свободы экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев недавно был этапирован из следственного изолятора в Астане в место отбывания наказания. Сколько он сможет зарабатывать в колонии, если устроится на производство, выяснял корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как говорится в ответе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, труд казахстанских осужденных оплачивается по двум формам: повременной и сдельной.

При повременной оплате труда заработная плата осужденным начисляется согласно установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время. При сдельной оплате труда деньги выплачиваются за каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции.

"В среднем заработная плата одного осужденного, трудоустроенного на предприятиях уголовно-исполнительной системы либо субъектов бизнеса, составляет от 25 до 200 тысяч тенге", - сообщили в КУИС.

Также, по данным комитета, в колониях Казахстана в первоочередном порядке принимаются меры по трудоустройству осужденных, имеющих исполнительные листы.

"Из их заработной платы производятся ежемесячные удержания в размере, определенном законодательством (не менее пятидесяти процентов от заработной платы или иного дохода). Таким образом, погашение ущерба зависит напрямую от заработка осужденных", - добавили в комитете.

Ранее стало известно, какую работу может получить Бишимбаев в колонии. По словам председателя КУИС Тенизжана Джанибекова, экс-министр нацэкономики может устроиться в РГП "Енбек" по направлению дерево- и металлообработки.

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