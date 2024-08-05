18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.08.2024, 08:10

Шестилетки или семилетки: какой возраст идеален для школы?

Новости Казахстана 0 1

С 2019 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "Об образовании", согласно которым дети, достигшие шести лет, должны пойти в школу. Причем образовательные учреждения могут принимать в первый класс детей и с пяти лет, если им до конца декабря исполнится шесть. Теперь каждый год весной среди родителей шестилеток начинается дискуссия, которая делит заботливых мам на два лагеря и достигает своего апогея к августу. Суть всех обсуждений сводится к тому, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в первый класс: в шесть или в семь лет? Tengri Life задал вопросы учителям и психологам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E
Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

По мнению учителя начальных классов с почти сорокалетним стажем Людмилы Кургумбаевой, работать с детьми, которые пришли в школу в шесть лет, намного легче и интереснее.

"Раньше брали в школу с семи лет, но после изменения закона ко мне в класс стали приводить и пятилетних деток, то есть пять с половиной лет и чуть постарше. С высоты своего стажа я сделала вывод, что дети, которым исполняется шесть лет, более усидчивые и покладистые, чем семилетние", - считает учитель.

Сейчас, как говорит Людмила Кургумбаева, почти все дети посещают детские сады, где они получают определенную базу знаний и навыков. Поэтому проблем с ними нет.

"Лично я стараюсь брать шестилеток. Родители, конечно, переживают, говорят: "Он у нас ничего еще не знает, не умеет ни читать, ни писать. Как он будет учиться? Это же нервотрепка". Я всегда успокаиваю: "Не переживайте, у нас впереди целый год, а за год мы всему научимся". И дети, когда мы заканчиваем первый класс, умеют и читать, и писать", - отмечает педагог.

У детей в возрасте шести лет более восприимчивая память, утверждает Кургумбаева. Они обладают интересным словарным запасом и стремятся поделиться всем, что знают, в отличие от семилеток.

"Детки постарше более осознанно подходят ко многим вопросам, их тяжелее растормошить. Казалось бы, всего год разницы, но она заметна. Конечно, многие психологи не рекомендуют отправлять детей в школу с шести лет, считая, что они не готовы психологически, и требуют подготовки. Да, есть дети, которые, действительно, не готовы к школе: они капризничают, плачут, и им может потребоваться несколько месяцев, чтобы адаптироваться. Однако таких детей меньшинство", - добавила Людмила Кургумбаева.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

Детский психолог и руководитель дошкольного учреждения Айнур Дуйсен, напротив, считает, что идеальный возраст для начала школьного обучения - семь лет. Из ее практики именно к этому возрасту у ребенка формируются социальные, эмоциональные и интеллектуальные аспекты, необходимые для "школьной зрелости".

"Если родители сомневаются, отдавать ли ребенка в школу, важно обратить внимание на эти три аспекта. Я не отговариваю родителей отдавать детей в школу в шесть лет, здесь все индивидуально. Однако международные исследования подтверждают, что психологический фон ребенка, его мышление и область мозга, отвечающая за правописание, полностью формируются к семи годам", - подчеркнула Айнур Дуйсен.

Она перечислила аспекты школьной зрелости.

  • Интеллектуальная зрелость включает развитие мышления, речи, внимания, памяти и мелкой моторики. Ребенок должен уметь концентрироваться более 10-15 минут, писать, считать, читать, а также понимать и запоминать инструкции. Важно обратить внимание на четкость произношения и словарный запас, соответствующий возрасту.
  • Эмоциональная зрелость предполагает уменьшение импульсивных реакций и способность выполнять длительные задания. Ребенок должен уметь справляться с негативными эмоциями, например, с проигрышем в игре.
  • Социальная зрелость включает навыки общения со взрослыми и сверстниками, мотивацию к обучению. Ребенок должен понимать разницу между педагогами и близкими взрослыми, соблюдать дистанцию, уважать правила и роль ученика. Опыт посещения дошкольных учреждений облегчает процесс привыкания к школе.

Детский психолог также поделилась своим опытом: ее ребенок пошел в школу в шесть лет.

"Моя дочь в шесть лет уже умела читать и писать, ей стало скучно в детском саду, и я думала, что адаптация пройдет гладко. Но из-за привычки приходить в детский сад к девяти утра и позже она оказалась совершенно не готовой стоять на пороге школы в 7:45 утра. Начались капризы и сопротивление. Кстати, многие родители первоклашек сталкиваются с трудностями из-за раннего начала занятий", - поделилась Дуйсен.

Ранее мы писали, как этого избежать, читайте здесь.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

Кроме того, психолог посоветовала учитывать мнение ребенка при выборе школы. Важно заранее познакомить его с учебным заведением, чтобы у него было время привыкнуть.

"Я опросила родителей, чьи дети уже учатся в этой школе, узнала об учителях, прочитала отзывы, посетила школу. Потом показала ее дочери, мы устроили экскурсию. После этого мы подали документы. То же самое касается и продленки: сводите ребенка на пробные уроки, познакомьтесь с педагогами. Если ожидания ребенка не совпадут с реальностью, это может его травмировать. Ребенку предстоит большой путь, который он начинает самостоятельно, и важно сделать его максимально безопасным и комфортным, чтобы ваше чадо могло достигать новых высот", — подчеркнула Дуйсен.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…