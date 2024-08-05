Появились нормы для тонировки авто: комментарий МВД

Авторы постов и видеообращений взахлеб делятся подробностями о том, какой именно процент светопропускаемости допустим.

В своих высказываниях блогеры ссылаются на документ МВД для внутреннего пользования, с которым должен ознакомиться весь личный состав полиции.

"Это документ для служебного пользования, и в нем нет никаких нововведений. Тонирование передних боковых стекол автомобилей по-прежнему запрещено. Допускается только заводская тонировка, потому что изготовители строго соблюдают нормы, предписанные техническим регламентом, чтобы не было искажения цветов, светопропускаемость была не менее 70 процентов. Такие же нормы содержатся в других международных правовых актах, которые ратифицированы в Казахстане", - подчеркнули в Комитете административной полиции МВД РК.