Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 5 августа

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в понедельник, 5 августа.

Фото ©️ Владислав Семенов

12:00 Стрельба, скит, квалификация (микст). Выступит казахстанская сборная.

15:50 Легкая атлетика, 200 метров, утешительный раунд среди женщин. Выступит Ольга Сафронова.

18:00 Греко-римская борьба в весе 130 килограмм, 1/8 финала среди мужчин. Алимхан Сыздыков сразится с Alin Alexuc Ciurariu (Румыния).

18:00 Греко-римская борьба в весе 60 килограмм, 1/8 финала среди мужчин. Айдос Султангали выступит против Zholaman Sharshenbekov (Кыргызстан).

Казахстан находится на 28-м месте в медальном зачете летних Олимпийских игр. В копилке нашей сборной 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

Впрочем, воскресенье у наших спортсменов было насыщенным.

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал в беге на 3000 метров с препятствиями. Финал в этой дисциплине состоится в ночь на 7 августа и начнется в 00:14 по времени Астаны.

Боксер, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, Нурбек Оралбай успешно провел полуфинальный бой, обеспечив себе как минимум серебро. За золото Олимпийских игр Нурбеку предстоит сразиться с победителем боя Александр Хижняк (Украина) - Арлен Лопес (Куба).