18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.08.2024, 08:52

Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 5 августа

Новости Казахстана 0 1

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в понедельник, 5 августа.

Фото ©️ Владислав Семенов
Фото ©️ Владислав Семенов

12:00 Стрельба, скит, квалификация (микст). Выступит казахстанская сборная.

15:50 Легкая атлетика, 200 метров, утешительный раунд среди женщин. Выступит Ольга Сафронова.

18:00 Греко-римская борьба в весе 130 килограмм, 1/8 финала среди мужчин. Алимхан Сыздыков сразится с Alin Alexuc Ciurariu (Румыния).

18:00 Греко-римская борьба в весе 60 килограмм, 1/8 финала среди мужчин. Айдос Султангали выступит против Zholaman Sharshenbekov (Кыргызстан).

Казахстан находится на 28-м месте в медальном зачете летних Олимпийских игр. В копилке нашей сборной 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

Впрочем, воскресенье у наших спортсменов было насыщенным.

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал в беге на 3000 метров с препятствиями. Финал в этой дисциплине состоится в ночь на 7 августа и начнется в 00:14 по времени Астаны.

Боксер, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, Нурбек Оралбай успешно провел полуфинальный бой, обеспечив себе как минимум серебро. За золото Олимпийских игр Нурбеку предстоит сразиться с победителем боя Александр Хижняк (Украина) - Арлен Лопес (Куба).

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…