Компанию Кулибаева оштрафовали на 13 миллиардов тенге

Нефтяную компанию оштрафовали на более 13 миллиардов в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Установлено, что АО "Каспий нефть" не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения.

"В результате рассмотрения представления прокурора, постановлением судебной коллегии Атырауского областного суда от 2 июля АО "Каспий нефть" привлечено к административной ответственности по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 13 684 868 730 тенге", - говорится в сообщении.

В результате в бюджет взыскан административный штраф, Национальный фонд государства пополнился на 13 684 868 730 тенге.