Казахстанскому призеру Олимпиады сделали дорогой подарок

Бронзовому призеру Олимпийских игр в Париже Гусману Кыргызбаеву сделали дорогой подарок, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

В аэропорту Алматы, куда дзюдоисты прибыли из Парижа, стоял новенький внедорожник Toyota Land Cruiser 250.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Подарок был перевязан красной лентой.

Toyota Land Cruiser 250 оснащен гибридным турбированным двигателем объемом 2,4 литра и восьмиступенчатой коробкой передач. Мощность автомобиля составляет 326 лошадиных сил. Согласно открытым данным, стоимость для рынка Казахстана начинается от 31 миллиона тенге.

Из аэропорта спортсмен уехал уже на внедорожнике.

Напомним, дзюдоист Гусман Кыргызбаев завоевал бронзу Олимпиады.