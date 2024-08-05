18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.08.2024, 10:36

В какие страны уезжают работать казахстанцы

Новости Казахстана 0 1

Больше всего казахстанцев работает в ОАЭ и Южной Корее. В министерстве труда и социальной защиты рассказали LS подробности.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ведомстве предоставили данные МИДа, согласно которым за рубежом с целью трудоустройства находятся 137 тыс. казахстанцев. Наибольшая доля проживает в России, Южной Корее, Турции и ОАЭ. Это на 28,3% меньше, чем в 2023 году. При этом в прошлом году казахстанцы работали в России, Польше, Южной Корее и Великобритании.

В Бюро нацстатистики (БНС), в свою очередь, сообщили, что по итогам I квартала 2024 года для поиска вакансий за границу выехали 212 человек. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Согласно данным БНС, чаще всего уезжают люди с техническими (2,2 тыс. человек в 2023 году), экономическими (1,1 тыс. человек), педагогическими (795 человек), медицинскими (429 человек) и юридическими специальностями (252 человека).

Вместе с тем в Минтруда основными стимулами для смены места жительства назвали получение зарубежного образования, изучение иностранных языков, желание увидеть мир и расширить свой кругозор, поиск работы и дальнейшее проживание за рубежом.

"Рынок труда Казахстана подвержен внешней конкуренции. Наблюдается устойчивый рост эмиграции квалифицированных специалистов. Среди выехавших в другие страны 60% лиц имеют высшее и техническое профессиональное образование. Согласно результатам анализа Boston Consulting Group (2020 год), доля населения Казахстана, обдумывающая возможность переезда за рубеж, составляет 64%", – высказались в министерстве.

Для снижения данного показателя, как отметили в ведомстве, предпринимается ряд мер. В том числе сократить отток кадров планируется за счет увязки системы их подготовки с региональными проектами в сфере индустриализации. Также будут обучаться профессионалы с акцентом на автоматизацию и цифровизацию сельского хозяйства. Помимо этого, в основные сферы деятельности будут внедрять новые технологии. 

Ожидается, что к 2029 году в экономике будет 3,8 млн качественных рабочих мест, что будет составлять 45% в общей структуре занятости.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…