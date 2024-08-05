В какие страны уезжают работать казахстанцы

В ведомстве предоставили данные МИДа, согласно которым за рубежом с целью трудоустройства находятся 137 тыс. казахстанцев. Наибольшая доля проживает в России, Южной Корее, Турции и ОАЭ. Это на 28,3% меньше, чем в 2023 году. При этом в прошлом году казахстанцы работали в России, Польше, Южной Корее и Великобритании.

В Бюро нацстатистики (БНС), в свою очередь, сообщили, что по итогам I квартала 2024 года для поиска вакансий за границу выехали 212 человек. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Согласно данным БНС, чаще всего уезжают люди с техническими (2,2 тыс. человек в 2023 году), экономическими (1,1 тыс. человек), педагогическими (795 человек), медицинскими (429 человек) и юридическими специальностями (252 человека).

Вместе с тем в Минтруда основными стимулами для смены места жительства назвали получение зарубежного образования, изучение иностранных языков, желание увидеть мир и расширить свой кругозор, поиск работы и дальнейшее проживание за рубежом.

"Рынок труда Казахстана подвержен внешней конкуренции. Наблюдается устойчивый рост эмиграции квалифицированных специалистов. Среди выехавших в другие страны 60% лиц имеют высшее и техническое профессиональное образование. Согласно результатам анализа Boston Consulting Group (2020 год), доля населения Казахстана, обдумывающая возможность переезда за рубеж, составляет 64%", – высказались в министерстве.

Для снижения данного показателя, как отметили в ведомстве, предпринимается ряд мер. В том числе сократить отток кадров планируется за счет увязки системы их подготовки с региональными проектами в сфере индустриализации. Также будут обучаться профессионалы с акцентом на автоматизацию и цифровизацию сельского хозяйства. Помимо этого, в основные сферы деятельности будут внедрять новые технологии.

Ожидается, что к 2029 году в экономике будет 3,8 млн качественных рабочих мест, что будет составлять 45% в общей структуре занятости.