"Телефон ваш?" Полицейские удивили американца в Астане

Кадры из видео

Гражданин США посетил нашу столицу во время своего путешествия. Вечером мужчина вышел на прогулку и не заметил, как из его кармана выпал гаджет. После того, как обнаружил пропажу, 42-летний турист обратился в полицию.

"Благодаря оперативным действиям, телефон марки "iPhone" был найден и возвращен владельцу. Иностранец поблагодарил полицейских Астаны за профессионализм, оперативность и оказанную помощь", – говорится в сообщении столичной пресс-службы департамента полиции.

На видео можно заметить, как турист рад тому, что ему вернули телефон. "Телефон ваш?" – уточнил полицейский.

– "Yes!" (Да – перевод, с английского) – ответил турист

– "Вот это вам", – передал гаджет полицейский.

После посещения столицы, мужчина планирует поехать в Алматы.