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05.08.2024, 12:20

Смертельное ДТП под Павлодаром: в МВД подтвердили, что за рулем был полицейский начальник

Новости Казахстана 0 1

В МВД подтвердили, что за рулем внедорожника, допустившего ДТП на трассе Павлодар - Семей, в результате которого погиб один человек, а еще двое оказались в больнице, находился высокопоставленный офицер полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Как говорится в ответе МВД на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, ранее данный полицейский занимал должность начальника управления специализированной службы по охране правительственных учреждений.

"В отношении подозреваемого в совершении ДТП возбуждено уголовное дело. Он арестован. По результатам служебного расследования приказом МВД сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщили в министерстве.

Напомним: в конце июля на трассе Павлодар - Семей пьяный водитель внедорожника совершил аварию, в которой погиб 71-летний мужчина и пострадали еще двое человек, в том числе и 12-летний ребенок. Супруга погибшего заявила, что за рулем внедорожника находился высокопоставленный полицейский из Астаны.

Позже стало известно, что подозреваемый арестован. На сайте Павлодарского суда были опубликованы его ФИО, которые оказались идентичны данным начальника управления специализированной службы охраны по охране правительственных учреждений МВД.

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