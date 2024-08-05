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05.08.2024, 13:35

В Казахстане увеличат количество призывников в 2024 году

Новости Казахстана 0 1

Подготовлено постановление правительства, которым вносится изменение в указ президента РК от 1 февраля 2024 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре", сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Так, в документе говорится, что призывные комиссии должны обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 148 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Ранее в указе предусматривалось призвать на службу 39 180 человек. 

Как поясняется, внесенная поправка предусматривает осуществление увольнения в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередного призыва граждан РК на срочную воинскую службу.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.

1 марта 2024 года в Казахстане началась весенняя призывная кампания, во время которой ряды Вооруженных сил и воинских формирований пополнили более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.

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