13 тыс казахстанцев признали банкротами

Между тем, за первые шесть месяцев 2024 года в госбюджет Казахстана поступило 8,9 трлн тенге.

«Более 1 млн отчетов поступило с 1 января 2024 года в рамках третьего этапа всеобщего декларирования физических лиц, в ходе которого бизнес-структуры подают «входные» декларации. Также часть функций валютного контроля по экспортно-импортным операциям была передана комитету государственных доходов», - говорится в сообщении.

В первом полугодии было передано 335 материалов на сумму 3,3 млрд долларов в правоохранительные органы для дальнейшего расследования вопросов неисполненных обязательств.