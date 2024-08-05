"Вам пришла посылка": "Казпочта" обратилась к казахстанцам

Казахстанцам присылают смс от Казпочты на казахском и русском языках, с просьбой подтвердить информацию для получения заказа. В пресс-службе компании попросили не реагировать на такие сообщения, подробнее на Tengri Life .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Читательница нашего издания рассказала, что получила смс от "Казпочты". В сообщение просят перейти по ссылке и внести данные касательно адреса, чтобы получить якобы долгожданную посылку.

"Самое интересное, что я не жду никаких заказов. Сообщения приходят с непонятого электронного адреса. Как понять, что это мошенники?" – спросила она.

Вот так выглядит сообщение:

Забавно и то, что в заключение отправители желают от имени "Казпочты" удачного дня.

В пресс-службе "Казпочты" прокомментировали рассылку и сразу же отметили, что она 100 процентов от мошенников.

"Если вам на телефон пришло сообщение (от неизвестного отправителя) о том, что ваша посылка пришла и для доставки не хватает данных полного адреса, с просьбой перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом Казпочты (для оплаты товара или доставки) вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении QazPost", – сообщили в пресс-службе.

В компании также предупредили, что важно никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код.