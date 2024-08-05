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05.08.2024, 16:09

"Вам пришла посылка": "Казпочта" обратилась к казахстанцам

Новости Казахстана 0 443

Казахстанцам присылают смс от Казпочты на казахском и русском языках, с просьбой подтвердить информацию для получения заказа. В пресс-службе компании попросили не реагировать на такие сообщения, подробнее на Tengri Life.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Читательница нашего издания рассказала, что получила смс от "Казпочты". В сообщение просят перейти по ссылке и внести данные касательно адреса, чтобы получить якобы долгожданную посылку.

"Самое интересное, что я не жду никаких заказов. Сообщения приходят с непонятого электронного адреса. Как понять, что это мошенники?" – спросила она.

Вот так выглядит сообщение:

Забавно и то, что в заключение отправители желают от имени "Казпочты" удачного дня.

В пресс-службе "Казпочты" прокомментировали рассылку и сразу же отметили, что она 100 процентов от мошенников.

"Если вам на телефон пришло сообщение (от неизвестного отправителя) о том, что ваша посылка пришла и для доставки не хватает данных полного адреса, с просьбой перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом Казпочты (для оплаты товара или доставки) вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении QazPost", – сообщили в пресс-службе.

В компании также предупредили, что важно никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код.

"Если Вы все таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение. Казпочта отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. Официальный веб-сайт Казпочты – qazpost.kz (post.kz). Будьте внимательны!" – предупредили в пресс-службе.

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