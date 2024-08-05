Дерзкое убийство спортсмена в Усть-Каменогорске: вынесен приговор

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13 января этого года полицейские обнаружили труп у подъезда одного из домов Усть-Каменогорска. Он скончался от огнестрельного ранения. Позже стало известно, что погибшим оказался местный спортсмен Эльер Юнусметов.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины по статье 287, части 3 УК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия), статье 99, части 1 УК (Умышленное убийство). По делу проходил еще один фигурант, обвиняемый в недонесении о совершенном преступлении (статья 434 УК).

"Подсудимый Т. 13 января 2024 года в городе Усть-Каменогорске с применением огнестрельного оружия в виде обреза гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра совершил умышленное убийство гражданина Ю. Подсудимый Г., достоверно зная о совершенном убийстве, не сообщил правоохранительным органам об этом. Вина подсудимого Т. доказана, кроме его признательных показаний, показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинской, судебно-биологической экспертиз, видеозаписью камер видеонаблюдения, изъятым орудием преступления", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить обвиняемому в убийстве 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В отношении второго фигуранта - три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимым суровое наказание.

"Подсудимый Т. вину признал полностью, а подсудимый Г. просил оправдать. Санкция статьи 99, части 1 УК предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, статья 287, часть 3 УК предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы, лишения свободы и относится к категории преступлений средней тяжести. Подсудимый Т. признан виновным с назначением наказания 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, подсудимый Г. - 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Убийство Эльера Юнусметова произошло 13 января. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили труп у подъезда одного из многоэтажных домов. Момент убийства попал на видео, которое распространилось в сети. Позже жители жилой многоэтажки сообщили, что в день убийства услышали выстрелы возле соседнего дома.

Погибший спортсмен Эльер Юнусметов 1990 года рождения. Он родился в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Являлся мастером спорта международного класса по жекпе-жек (ММА), мастером спорта по кикбоксингу, по кудо. Также он был обладателем Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек, обладателем Гран-при "Битва на Катуни" (Российская Федерация). Первые шаги в спорте Эльер начал в 5-летнем возрасте, его первым тренером был отец.