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05.08.2024, 19:15

Будет ли новый мировой финансовый кризис? Как на Казахстане отразится обвал биржи

Новости Казахстана 0 1

Экономист рассказал, отразится ли на нашей стране обвал финансовых рынков в ряде стран, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Независимый экономист Андрей Чеботарев считает, что текущая ситуация на фондовых рынках вряд ли сейчас как-то отразится на Казахстане. Однако если это падение биржи было предвестником "медвежьего рынка" (примечание: падение цен на акции в течение нескольких месяцев) или даже рецессии, то влияние безусловно будет.

"Абсолютно не факт, что нас ждет мировой экономический кризис, но если он будет, то на нас это отразится снижением темпов роста экономики. Тогда вряд ли удастся выполнить требования Президента об удвоении номинального ВВП страны. Если говорить о текущей ситуации, то это происходит регулярно и называется коррекций рынка. Коррекция - это нормально, и нынешнюю выделяет только то, что она особенно сильно сказалась на азиатском рынке", - отметил Чеботарев.

По словам экономиста, для выводов нужно подождать результатов торгов на бирже в США, но, как считает эксперт, даже падение на них не означает начала финансового кризиса. Это может быть такая же коррекция. В последнее время рынки росли слишком быстро и активно, и теперь нужна разрядка, чтобы рост в дальнейшем продолжился.

"Для финансового кризиса масштаба 2008 года нет никаких предпосылок, так как он был финансово-экономическим. Он был связан с экономическими проблемами на рынке ипотеки в США. Сейчас такой ситуации нет. То же самое можно сказать про экономический кризис доткомов в 2000 году и предыдущие кризисы. Сейчас нет признаков рецессии. Скорее, это следствие перегрева рынка финансов, и отсюда идет коррекция", - добавил экономист.

Напомним, 5 августа фондовые рынки в ряде стран мира пережили обвал. Особенно сильно упал индекс Токийской фондовой биржи Nikkei - до исторического максимума "черного понедельника" 1987 года. Финансовые рынки начали падение в пятницу и реагируют на опубликованный в конце недели доклад с данными о замедлении темпов роста занятости среди американских работодателей в прошлом месяце.

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