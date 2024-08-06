"Мужчины в Казахстане не делают этого": правило этикета вызвало споры в сети

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В ролике она отметила, что, согласно нормам этикета, в заведениях должен наливать чай мужчина, чем вызвала бурное обсуждение в комментариях.

В комментариях разгорелся спор: одни пользователи поддержали мнение автора видео, другие же утверждали, что подобное правило противоречит традициям казахской культуры. Многие пользователи отметили, что в Казахстане традиционно чай наливает невестка. Однако некоторые согласились с девушкой, утверждая, что в ресторанах это правило уместно и является красивым жестом, символом воспитанности.

"Как мужчина подтверждаю, любой напиток, алкогольный или безалкогольный, всегда разливают мужчины или официант", "Этикет требует оплаты чека равными долями, требуешь – соответствуй", "Парни, вам так сложно налить чай для своей любимой? Для вас это так стыдно?", "Никто никому ничего не должен", "По нормам этикета холодные напитки наливают мужчины, горячие – женщины", "Меня мой брат воспитал так, что в кафе, ресторанах "обслуживает" девушек и женщин мужчина", "Есть европейский этикет, а есть местные обычаи, у казахов мужчины не разливают чай, любые другие напитки - без проблем, про них нет принятых норм, но не чай", – написали пользователи сети.

В ответ на критику автор ролика по имени Манат рассказала, что видео было снято во время первой встречи с молодым человеком, который изначально выразил недовольство этим правилом. По словам девушки, она объяснила своему спутнику, насколько это важно для нее, и он в конечном итоге согласился.

"Я люблю делать разные видео и фото и не ожидала, что это видео так распространится. Под роликом женщины поддерживают мнение и пишут, что это правильно, а мужчины критикуют его плохими комментариями. Я думаю, что у тех, кто утверждает, что это чуждое казахам поведение или подобное отсутствует в казахском менталитете, рамки и ограничения в мышлении. Когда чай наливает невестка – это другое, а на свиданиях – это уважение и внимание к партнеру. На том свидании я поняла, что нашим мужчинам до сих пор чуждо наливать чай. Думаю, что мужчины, которые любят и уважают, сделают все", – отметила она.

Отметим, что в Европе и Северной Америке часто мужчины наливают напитки женщинам как жест вежливости и галантности. Это правило может применяться к алкоголю, чаю или кофе. В ресторанах обычно мужчины первыми предлагают налить напиток своей спутнице, а затем - себе.

А в странах Азии, таких как Япония и Китай, существует традиция, что хозяин или старший по возрасту наливает напитки гостям. В Китае чай может наливать тот, кто приглашает гостей, что считается знаком уважения.