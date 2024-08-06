18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.08.2024, 20:01

"Мужчины в Казахстане не делают этого": правило этикета вызвало споры в сети

Новости Казахстана 0 1

В сети разгорелись споры вокруг видео, в котором девушка затронула вопрос о правилах этикета, передает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ролике она отметила, что, согласно нормам этикета, в заведениях должен наливать чай мужчина, чем вызвала бурное обсуждение в комментариях.

В комментариях разгорелся спор: одни пользователи поддержали мнение автора видео, другие же утверждали, что подобное правило противоречит традициям казахской культуры. Многие пользователи отметили, что в Казахстане традиционно чай наливает невестка. Однако некоторые согласились с девушкой, утверждая, что в ресторанах это правило уместно и является красивым жестом, символом воспитанности.

"Как мужчина подтверждаю, любой напиток, алкогольный или безалкогольный, всегда разливают мужчины или официант", "Этикет требует оплаты чека равными долями, требуешь – соответствуй", "Парни, вам так сложно налить чай для своей любимой? Для вас это так стыдно?", "Никто никому ничего не должен", "По нормам этикета холодные напитки наливают мужчины, горячие – женщины", "Меня мой брат воспитал так, что в кафе, ресторанах "обслуживает" девушек и женщин мужчина", "Есть европейский этикет, а есть местные обычаи, у казахов мужчины не разливают чай, любые другие напитки - без проблем, про них нет принятых норм, но не чай", – написали пользователи сети.

В ответ на критику автор ролика по имени Манат рассказала, что видео было снято во время первой встречи с молодым человеком, который изначально выразил недовольство этим правилом. По словам девушки, она объяснила своему спутнику, насколько это важно для нее, и он в конечном итоге согласился.

"Я люблю делать разные видео и фото и не ожидала, что это видео так распространится. Под роликом женщины поддерживают мнение и пишут, что это правильно, а мужчины критикуют его плохими комментариями. Я думаю, что у тех, кто утверждает, что это чуждое казахам поведение или подобное отсутствует в казахском менталитете, рамки и ограничения в мышлении. Когда чай наливает невестка – это другое, а на свиданиях – это уважение и внимание к партнеру. На том свидании я поняла, что нашим мужчинам до сих пор чуждо наливать чай. Думаю, что мужчины, которые любят и уважают, сделают все", – отметила она.

Отметим, что в Европе и Северной Америке часто мужчины наливают напитки женщинам как жест вежливости и галантности. Это правило может применяться к алкоголю, чаю или кофе. В ресторанах обычно мужчины первыми предлагают налить напиток своей спутнице, а затем - себе.

А в странах Азии, таких как Япония и Китай, существует традиция, что хозяин или старший по возрасту наливает напитки гостям. В Китае чай может наливать тот, кто приглашает гостей, что считается знаком уважения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…