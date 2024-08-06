Чемпиону Елдосу Сметову подарили автомобиль и пятикомнатную квартиру

Тараз. 5 августа. КазТАГ – Чемпиону XXXIII летних Олимпийских игр Елдосу Сметову подарили автомобиль и пятикомнатную квартиру, сообщает Kazinform.
«Чемпиона Олимпиады чествовали в родном Таразе. На торжественном мероприятии аким Жамбылской области Ербол Карашокеев вручил Сметову ключи от нового автомобиля Lexus 600 и пятикомнатной квартиры в Таразе», - сообщает издание.
Также ключи от двухкомнатной квартиры получил и тренер чемпиона Галымжан Жылгелдиев.
Сметова в понедельник встретили у восточных ворот Тараза. Чемпиона смогли поздравить жители, представители интеллигенции, болельщики и активисты. Церемония встречи продолжилась торжественным парадом машин по улицам Тараза.
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