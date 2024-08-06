Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 6 августа

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже во вторник, 6 августа.

Фото ©️ Владислав Семенов

13:30 Гребной спринт, каноэ-двойки, 500 метров, квалификация среди мужчин. Выступят Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.

13:50 Легкая атлетика, 110 метров - бег с барьерами, утешительный раунд среди мужчин. Выступит Давид Ефремов.

14:00 Гребной спринт, каноэ-двойки, 500 метров, квалификация среди женщин. Выступят Мария Бровкова и Руфина Искакова.

14:00 Греко-римская борьба в весе 77 килограммов, 1/8 финала среди мужчин. Демеу Жадраев выступит против Jair Alexis Cuero Munoz (Колумбия).

14:30 Гребной спринт, байдарки-двойки, 500 метров, квалификация среди мужчин. Выступят Сергей Токарницкий и Раматулла Бекарыс.

16:00 Спортивное скалолазание на скорость, квалификация среди мужчин. Выступит Амир Маймуратов.

00:14 (7 августа) Легкая атлетика, 3000 метров - бег с препятствиями, финал среди женщин. Казахстан представит Нора Джеруто.

01:02 (7 августа) Бокс, полуфинал в весе до 50 килограммов среди женщин. Назым Кызайбай сразится с Wu Yu (Китай).

Вчера, 5 августа, борец греко-римского стиля в весе до 130 килограммов Алимхан Сыздыков вышел в 1/4 финала Олимпиады. Соперником казахстанского борца стал чемпион Европы 2020 года Алин Алексук-Чюрариу из Румынии. В 1/4 финала Алимхан Сыздыков сразится против азербайджанского борца Сабаха Шариати.

Стрелки Асем Орынбай и Эдуард Ещенко не смогли выйти в финал Олимпийских игр в дисциплине "микст". Казахстанский дуэт набрал 140 очков из 150 и занял 10-е место.

Знаменосец сборной Казахстана, легкоатлетка Ольга Сафронова в утешительном забеге на 200 метров показала результат 23,7 секунды и заняла последнее место в своей группе. По правилам Олимпиады только лидеры в утешительных забегах могут продолжить борьбу за медали.

Борец греко-римского стиля Айдос Султангали в первом раунде Олимпиады уступил двукратному чемпиону мира из Кыргызстана Жоломану Шаршенбекову.