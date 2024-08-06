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06.08.2024, 08:06

Казахстанцы смогут наблюдать завораживающее небесное явление

Новости Казахстана 0 1

С 11 по 13 августа казахстанцы смогут наблюдать метеорный поток Персеиды. Об удивительном небесном явлении в интервью Tengri Life рассказал казахстанский астрофизик Виктор Тейфель. Ученый дал советы о том, как добиться максимального обзора.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По информации Nasa, это явление происходит, когда Земля проходит через поток обломков, оставленных кометой Свифта-Туттля. Мелкие частицы кометы сгорают при входе в атмосферу, создавая яркие светящиеся полосы на небе. Метеоры кажутся исходящими из одной точки в созвездии Персея, откуда и происходит название потока.

Казахстанцы тоже смогут наблюдать это явление, обещает астрофизик.

"Безусловно, везде, где будет хорошая погода, то есть безоблачное небо. В ночь с 11 на 12, с 12 на 13 августа можно видеть довольно часто появляющиеся метеоры, которые, кажется, как бы вылетают из какой-то точки на небе, находящейся в созвездии Персея. Поэтому метеорный поток и назван метеорным потоком Персеид. Созвездие Персея находится в северном полушарии неба, поэтому все жители северного полушария могут наблюдать этот метеорный поток по ночам, вот в эти даты, лишь бы была безоблачная погода", - пояснил Виктор Тейфель.

Где лучше наблюдать метеорный поток Персеиды

Виктор Тейфель рекомендует наблюдать метеорный поток Персеиды в местах с минимальным освещением. По его словам, из города наблюдать метеорный поток почти безнадежно, так как уличное освещение будет мешать. Лучше всего выбрать темное место вдали от городских огней или выехать за город.

Выехать можно в любое место, однако астрофизик не рекомендует выбирать горные районы для наблюдения. В частности, алматинские горы, расположенные на юге, не подойдут, так как сам город Алматы находится на севере и его свет может мешать. Лучше всего найти темное место вдали от городских огней и освещения.

Как найти поток Персеиды в небе

Виктор Тейфель пояснил, что для наблюдения небесного явления важно знать, где находится созвездие Персея. В середине ночи его будет видно в восточной или юго-восточной части неба. Если у вас есть смартфон или планшет, можно использовать специальные астрономические приложения для нахождения созвездий. Эти приложения помогут вам ориентироваться на ночном небе, чтобы точно определить место, где появляются метеоры. Важно также выбрать время после полуночи, когда созвездие Персея будет достаточно высоко над горизонтом для лучшего видения метеоров.

Скрин приложения Stellarium. Созвездие Персея находится правее Большой Медведицы не слишком высоко от горизонта, если наблюдать его около полуночи.

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