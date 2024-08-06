Небывалый ажиотаж по изъятию пенсионных наблюдается среди казахстанцев

В июле было исполнено 62,7 тысяч заявлений на общую сумму в 72,1 млрд тенге, следует из статистики Единого накопительного пенсионного фонда. Число обращений по сравнению с июнем выросло на 64%, сумма – на 81%, пишет DataHub.

Около 40,5 млрд тенге из совокупного июльского объема пришлось на улучшение жилищных условий, 20,8 млрд забрали на лечение. Первый показатель вырос к июню на 50%, второй – более чем в два раза.

Такой всплеск фиксируется на фоне запущенной в конце июня дискуссии о необходимости как-то ограничить пенсионные изъятия. В Минтруда тогда в целом одобрили идею, сославшись на заботу о будущем казахстанцев. Полный запрет досрочных изъятий, как уточняли в министерстве в начале июля, не рассматривался.

А в конце июля с предложением конкретных мер в этой сфере выступил Минздрав. Сейчас ведомство хочет временно приостановить изъятия на оплату стоматологических услуг. Мотивация простая: иногда деньги через клиники просто обналичивали.