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06.08.2024, 08:29

Тела водопроводчиков и сельчанина нашли в колодце в Абайской области

Новости Казахстана 0 1

Тела двух водопроводчиков и местного жителя обнаружили в колодце в одном из сел Кокпетинского района Абайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По предварительной версии, мужчины ремонтировали водопровод и отравились биогазами. Бездыханные тела трех человек нашли сельчане.

"Людей ремонтировать отправили: ни техники не дали, ни защитной амуниции, ничего у них не было. Кто понесет ответственность за смерть моего сына? Теперь крайнего найти не могут", - рассказала мать одного из погибшего Гульнара Жакупова.

Как поясняется в сюжете, двое 34-летних рабочих алматинского подрядчика месяц устраняли недочеты в водопроводной сети. В день гибели к ним присоединился 37-летний местный житель. Окончательные результаты судмедэкспертизы еще не готовы, погибших уже похоронили.

Замначальника по оперативной работе Кокпектинского районного отдела полиции Кайрат Толегенов прокомментировал случившееся.

"По данному факту проводится досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сказал он.

Напомним, ранее в селе Иргели Карасайского района Алматинской области двое мужчин погибли в уличном туалете. Как сообщили спасатели, они упали в выгребную яму и задохнулись ядовитыми газами. 

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