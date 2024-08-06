18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.08.2024, 09:36

Казахстанцы поддерживают пожизненный срок по еще одной статье - МВД

Новости Казахстана 0 1

Казахстанцы поддерживают пожизненный срок по еще одной статье. Об этом заявили в МВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото пресс-службы КНБ
Фото пресс-службы КНБ

Отмечается, что в Казахстане отмечается рост числа нарколабораторий. За семь месяцев этого года полицией ликвидировано 24 подпольных наркопроизводства, которые специализировались исключительно на синтетических наркотиках. Только в Алматы установлено 11 таких фактов, второе место заняла Алматинская область, где наркоборцами ликвидировано семь незаконных производств синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято более 200 килограммов готовой к употреблению "синтетики" и свыше двух тонн прекурсоров.

В конце июля задержаны трое астанчан: парень и две девушки. Они за 800 тысяч тенге арендовали дом в садовом товариществе "Домостроитель" и организовали производство мефедрона. Все оборудование и химикаты были заказаны дистанционно и получены в оговоренных местах-схронах. У "лаборантов" изъято 20 килограммов готового наркотика, 250 литров прекурсоров и химическое оборудование.

А в Алматы был задержан 23-летний парень по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше дома, где проживал подозреваемый, изъят мефедрон, прекурсоры, респираторная маска, оборудование для синтеза наркотиков. Его "виртуальные" кураторы обещали заплатить 1,5 миллиона тенге за килограмм готового наркотика. В настоящее время эксперты оценивают точное количество наркотиков, но уже сейчас ясно, что молодой человек проведет около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере.

Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования. Уже введена уголовная ответственность за оборот химического оборудования, используемого в производстве наркотиков. В настоящее время в Мажилисе Парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Эти инициативы поддерживаются обществом. Сейчас на рассмотрение поступили две петиции, созданные гражданами, выступающими против снижения сроков наказания за распространение наркотиков и усиление ответственности за их производство", - отметили в МВД.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…