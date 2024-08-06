Дело Бишимбаева поступило в Верховный суд

Осужденный за убийство супруги Куандык Бишимбаев продолжает борьбу за смягчение приговора, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Дело Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в Верховный суд. Информация об этом содержится в судебном кабинете.

5 августа дело передали судье.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.