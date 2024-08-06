Систему распознавания лиц подключают к камерам в Казахстане

В Алматы и Атырау к камерам видеонаблюдения подключили искусственный интеллект для распознавания лиц, передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

О внедрении системы распознавания лиц сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов на своей странице в соцсети X.

По словам Асылова, Генеральная прокуратура усилила надзор за розыском лиц, скрывшихся от правосудия. Прокуроры путем мониторинга камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей распознали и приняли меры к задержанию 53 беглецов.

А теперь к этой работе подключили ИИ, но пока только в двух городах.

"С августа текущего года к камерам видеонаблюдения в Алматы и Атырау мы подключили свою IT-разработку с элементами ИИ по автоматическому распознанию беглых преступников, должников и пропавших без вести. За два дня уже распознано 2 лица, скрывшихся от следствия и 2 без вести пропавших", - сообщил Берик Асылов.

Он отметил, что с помощью ИИ по камерам можно найти даже тех людей, чья внешность сильно изменилась - либо человек сам приложил к этому усилия, либо просто прошли годы.

Генеральный прокурор поручил внедрить систему распознавания лиц во всех регионах.

По данным главного надзорного органа, сейчас в розыске свыше 9 тысяч лиц, из них 2,2 тысячи преступников и 2 тысячи пропавших людей.