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06.08.2024, 10:50

Правила получения водительских прав изменили в Казахстане

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В Казахстане изменили услугу получения водительского удостоверения, передает Tengri Auto.

Фото предоставлено АО НИТ
Фото предоставлено АО НИТ

Портал eGov.kz модернизировал услугу получения водительских удостоверений, добавив возможность обновления документа при изменении фамилии, имени или отчества. Обновление также позволяет использовать фото из ранее выданного удостоверения личности или паспорта, если документ не старше трех лет.

Теперь граждане могут получить водительское удостоверение не только при истечении срока действия, утере или краже, но и при изменении личных данных. Также расширен список отделений ЦОН, где можно получить готовые документы.

Кроме того, время перевыпуска водительского удостоверения при онлайн-запросе сокращено до 60 минут, а в специализированных ЦОНах - до 120 минут. Чтобы получить услугу онлайн нужно:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Транспорт и коммуникации";
  • выбрать услугу "Получение водительских прав" и заполнить необходимые поля;
  • подписать услугу с помощью ЭЦП.

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