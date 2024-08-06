Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты

В Казахстане продолжается борьба с кибермошенниками. В промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Так государство пытается противодействовать мошенническим операциям на финансовом рынке, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay

Проект по созданию Антифрод-центра реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка. Это технологическая платформа, к которой подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Работа Антифрод-центра включает в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, в том числе по подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.

Отныне финансовые организации могут мгновенно выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками.

По информации Национального банка РК, с момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Также с сентября в действие вступит механизм защиты, связанный с добровольным отказом от получения кредитов. Законодательно такое право для граждан Казахстана было введено в феврале 2024 года. За семь месяцев действия этой законодательной нормы около 400 тысяч граждан оформили добровольный отказ от получения кредита сроком на 6 месяцев.

Банк или МФО, запрашивая данные из кредитных бюро, видит отметку об ограничении и автоматически принимает решение не выдавать заем клиенту. При этом ограничение не касается ломбардов, а также других организаций, которые не оценивают кредитную историю своих клиентов.

Таким образом, с 1 сентября 2024 года заемщик будет освобожден от погашения кредита, выданного кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита.

Если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО обязаны будут списать долг, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

И, наконец, еще одна новость. С 1 октября 2024 года законом вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по поступившим заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро в режиме реального времени. Такая норма установлена для исключения так называемого "кредитного шоппинга" — одновременного оформления займов в нескольких кредитных организациях.