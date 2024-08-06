18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.08.2024, 11:45

Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане продолжается борьба с кибермошенниками. В промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Так государство пытается противодействовать мошенническим операциям на финансовом рынке, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Проект по созданию Антифрод-центра реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка. Это технологическая платформа, к которой подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Работа Антифрод-центра включает в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, в том числе по подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.

Отныне финансовые организации могут мгновенно выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками.

По информации Национального банка РК, с момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Также с сентября в действие вступит механизм защиты, связанный с добровольным отказом от получения кредитов. Законодательно такое право для граждан Казахстана было введено в феврале 2024 года. За семь месяцев действия этой законодательной нормы около 400 тысяч граждан оформили добровольный отказ от получения кредита сроком на 6 месяцев.

Банк или МФО, запрашивая данные из кредитных бюро, видит отметку об ограничении и автоматически принимает решение не выдавать заем клиенту. При этом ограничение не касается ломбардов, а также других организаций, которые не оценивают кредитную историю своих клиентов.

Таким образом, с 1 сентября 2024 года заемщик будет освобожден от погашения кредита, выданного кредитной организацией при наличии добровольного отказа на оформление кредита.

Если гражданин установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО обязаны будут списать долг, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

И, наконец, еще одна новость. С 1 октября 2024 года законом вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по поступившим заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро в режиме реального времени. Такая норма установлена для исключения так называемого "кредитного шоппинга" — одновременного оформления займов в нескольких кредитных организациях.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…