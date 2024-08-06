Изнасилование в кабинете: суд пересмотрел дело экс-главы полиции Талдыкоргана

Марат Куштыбаев. Фото: zhetysu.gov.kz

Уголовная коллегия апелляционной инстанции суда области Жетысу оставила без изменения приговор в отношении бывшего высокопоставленного полицейского, которого ранее осудили за изнасилование.

Бывший глава полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев был осужден за изнасилование 27-летней девушки в служебном кабинете. Его задержали в ноябре 2023 года.

В конце апреля этого года приговором суда Куштыбаева признали виновным и приговорили по пункту 5 части 2 статьи 120 УК к 11 годам лишения свободы. Также он был лишен наград и специального звания "полковник полиции".

После этого стало известно, что полиция инициировала расследование, в материалах которого вновь фигурирует бывший глава городской полиции Марат Куштыбаев. В соцсетях появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении одного из работников горсуда, где проходил процесс над экс-полицейским. Якобы представитель суда подозревается в том, что выступал в качестве посредника при передаче денег потерпевшей стороне для изменения показаний в суде по делу экс-начальника полиции. Речь идет о сумме в 40 миллионов тенге.

Куштыбаев не раз был участником скандалов. В 2019 году он был освобожден от должности начальника местной полицейской службы департамента полиции Алматинской области из-за размещенной в YouTube аудиозаписи. На ней Куштыбаев активно критиковал работу подчиненных с использованием ненормативной лексики.